Mãe de aluno entra em escola no Recanto das Emas e agride professores

Nesta terça-feira, 23, uma mãe agrediu uma professora e um monitor na frente do próprio filho e de outras testemunhas na escola classe 803 do Recanto das Emas. Segundo informações cedidas pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a agressora, identificada como Andréia Soares da Silva, 25, que já tinha passagens pela polícia apresentava falas desconexas, aparentando estar sob a influência de algum entorpecente durante o depoimento prestado para a polícia.

A professora agredida foi afastada após os ataques, e a agressora foi liberada e responderá em liberdade.

De acordo com testemunhas, a mãe teria seguido para a sala em que se encontrava o monitor, enquanto ele cuidava das crianças durante o almoço, e chamou por seu nome. Quando o homem foi até ela, a mulher o recebeu com socos e seguiu com as agressões até o rosto do homem sangrar.

Saindo dali, Andreia avançou pelos corredores e chegou na sala da professora e, enquanto a educadora ainda estava sentada à mesa, a puxou pelo cabelo e desferiu socos contra ela.

Um pai que estava por perto interviu, segurou e a puxou de cima da vítima. A agressora fugiu da sala, sendo alcançada pelo homem que a havia impedido. Apesar da tentativa de contenção de outros servidores tentaram, ela conseguiu fugir, deixando o filho de 9 anos para trás. O menino precisou usar o ônibus da escola para voltar para casa.

Algumas horas depois, a mulher foi encontrada em casa e levada para a delegacia do Recanto das Emas, junto de sua mãe que, segundo a PCDF, ameaçou a professora por meio de mensagens. Ambas assinaram um termo circunstanciado, foram liberadas e responderão em juízo.

Segundo a polícia, as vítimas atendiam o filho da mulher no ano passado. A equipe gestora acompanhou os envolvidos até a 27ª Delegacia de Polícia Civil para o registro do boletim de ocorrência.

Conforme o delegado Fernando Fernandes, Andréia deu sinais de estar alterada, “possivelmente por consumo de drogas ou álcool”. “Desconexamente, enquanto socava o monitor, teria dito a ele que ele estaria apanhando por limpar as suas mãos sujas de salgadinho no cabelo de seu filho”, afirmou o delegado. Segundo disse, o homem não entendeu o que a mulher teria tentado justificar. O Jornal de Brasília tentou contato com a professora e o monitor, mas ambos se encontravam muito fragilizados, e não quiseram comentar o ocorrido.

A PCDF informou que Andréia já teria passagens criminais desde os 16 anos, por crimes como difamação, injúria, injúria racial, ameaça, lesão corporal, entre outros. Agora, ela responderá por lesão corporal leve.

Segundo a Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF), o órgão agiu prontamente ao tomar conhecimento do incidente ocorrido na Escola Classe 803 do Recanto das Emas. Assim que foi informada, a SEEDF entrou em contato com a Coordenação Regional de Ensino da região.

“A SEEDF repudia veementemente qualquer forma de violência, seja dentro ou fora das unidades escolares. A situação está sob a supervisão direta da referida coordenação, que, se necessário, tomará todas as medidas adicionais para assegurar a segurança e o bem-estar da comunidade escolar”, afirmou o órgão. A secretaria ressalta, ainda, que as aulas não foram interrompidas e nenhum estudante foi agredido.