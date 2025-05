Madrugada fria: DF registra menor temperatura do ano nesta quarta (28)

O Distrito Federal registrou a menor temperatura do ano na madrugada desta quarta-feira (28). A mínima foi de 11,4ºC na Estação Meteorológica de Águas Emendadas.

A menor temperatura do ano antes disso havia sido registrada também na Estação de Águas Emendadas. Na ocasião, os termômetros marcaram 11,9°C no dia 21 de maio.

Vale ressaltar que a temperatura máxima prevista para essa quarta-feira (28) é de 26°C. A umidade relativa do ar poderá varias entre 95% e 45% e o céu deve estar repleto de nuvens.

O frio no DF é resultado de uma massa de ar frio de origem polar que tem circulado pela America do Sul e com potencial para avançar com força no Brasil durante os próximos dias. Desse modo, a queda de temperatura pode ser intensificada e algumas chuvas isoladas também têm chances de acontecer.