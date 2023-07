Luz que Protege moderniza iluminação pública no Gama

A obra terá um custo total de R$ 592 mil, e será executada com recursos oriundos de emenda parlamentar do deputado Daniel Donizet

A Região Administrativa do Gama, fundada em 1960 e que hoje é lar de mais de 130 mil habitantes, terá seus caminhos mais iluminados. O programa Luz que Protege, da CEB, dará início, nos próximos dias, à substituição de 612 luminárias tradicionais por modelos LED, muito mais potentes e econômicos.

A substituição das luminárias, de potências variadas, vai contemplar as quadras 44 a 47 da SHIS Leste, além de imediações do CEM 02, no Setor Oeste, do Shopping Popular e da Praça dos Goianos, no Setor Leste. Somente na região do Shopping Popular, área com grande fluxo de pedestres, serão 283 novas luminárias instaladas.

“A região do Gama teve um crescimento expressivo nos últimos anos, em especial os condomínios residenciais”, comenta o presidente da CEB, Edison Garcia. “São 12 mil pontos de iluminação pública que queremos modernizar o quanto antes. É uma cidade que tem um comércio excelente, e os seus habitantes ocupam bastante os espaços públicos. Por esta razão, ter uma iluminação mais potente é tão importante, pois vai deixar os moradores ainda mais seguros para circular à noite nas ruas e avenidas.”

A obra de eficiência energética no Gama terá um custo total de R$ 592 mil, e será executada com recursos oriundos de emenda parlamentar do deputado Daniel Donizet.

Com informações da Agência Brasília