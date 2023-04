Luta de toda sociedade, diz Ibaneis sobre reajuste salarial das forças de segurança

Em fevereiro, o Governo do Distrito Federal (GDF) encaminhou a proposta do reajuste de 18% para o governo federal

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) comentou, nesta quarta-feira (26), em suas redes sociais, sobre o pedido de reajuste salarial para as forças de segurança da capital.

“O projeto de reajuste para as forças de segurança do DF que encaminhamos para o Palácio do Planalto é um reconhecimento da capacidade e competência dos nossos servidores”, escreveu.

"Acredito e tenho trabalhado muito pela aprovação do reajuste de 18% o quanto antes. Essa luta é de toda a sociedade do DF", finalizou o governador.

Ontem (25), a Comissão Mista de Orçamento (CMO) reprovou a emenda que abria espaço nas contas para a aplicação do aumento.

Mais cedo nesta quarta, policiais civis e militares e bombeiros se concentram em frente ao Congresso Nacional para pressionar os parlamentares a aprovarem o reajuste.