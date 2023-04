Ibaneis recebe medalha de mérito da PGDF

Além do chefe do Executivo, outras 49 pessoas foram agraciadas pelos serviços prestados ao órgão, à advocacia pública e à sociedade civil

Elisa Costa

[email protected]

Em uma cerimônia no Palácio do Buriti, sede do governo do DF, na manhã de ontem, o governador Ibaneis Rocha (MDB) recebeu a Medalha do Mérito da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, pelos serviços prestados no desempenho de suas atribuições. Ao todo, 50 personalidades foram homenageadas, entre elas presidentes de associações, ministros, procuradores, desembargadores, secretários de governo e conselheiros. “É sempre motivo de alegria a entrega das medalhas a autoridades e personalidades que defendem o DF em diferentes áreas, seja no Judiciário, Legislativo ou no Executivo”, contou Ibaneis.

Na ocasião, o mandatário e a procuradora-geral do DF, Ludmila Galvão, entregaram uma medalha aos representantes do subprocurador-geral do DF, Mario Cesar Lopes Barbosa, que já faleceu. Segundo o termo de concessão da medalha do mérito da PGDF, os nomes para a outorga de 2023 foram escolhidos pelo conselho superior da PGDF, durante a 144ª sessão ordinária, sob a presidência de Ludmila Galvão. Entre os homenageados estava a secretária de Educação do DF, Hélvia Paranaguá: “Dedico essa medalha a todos os meus colegas da Secretaria de Educação, porque ninguém faz nada sozinho. É muito gratificante ter o trabalho reconhecido”.

Lucilene Florêncio, secretária de Saúde do DF, também recebeu foi agraciada e, na oportunidade, declarou estar honrada. “Sem dúvidas é uma grande responsabilidade honrar esse mérito pelos serviços já prestados e por todo o meu compromisso com o futuro da saúde do DF. Essa medalha retrata todo o nosso cuidado com o ético, a transparência e o melhor para a população. Agradeço a PGDF que muito nos inspira e serve de exemplo”, comentou. Com a medalha no pescoço, o consultor jurídico Márcio Azevedo, servidor público há 24 anos, agradeceu a comenda recebida e pontuou que ser lembrado pelo órgão é motivo de felicidade.

A medalha foi instituída pela Resolução nº 14 do Conselho Superior da PGDF, em setembro de 2013, e tem a finalidade de homenagear servidores, instituições, autoridades e profissionais, brasileiros e estrangeiros, por relevantes e excepcionais serviços prestados, em âmbito nacional ou internacional, ao órgão, à advocacia pública ou à sociedade civil. “O sentimento é de muita alegria e emoção, porque são personalidades que atuaram em prol do DF”, destacou Ludmila Galvão. Participou também do evento no Palácio do Buriti o pavilhão nacional do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), acompanhado da bandeira de Brasília e da PGDF.