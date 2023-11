Álvaro Medeiros teve experiência internacional no Skusa Super Nationals, em Las Vegas

POST PATROCINADO

Ninguém disse que seria fácil, mas as disputas do Skusa Super Nationals, no último final de semana, em Las Vegas, foram um aprendizado gigantesco para o jovem piloto

Considerado uma das mais importantes competições de kart do mundo, o Skusa foi a estreia do piloto brasiliense com motor dois tempos

Ninguém disse que seria fácil, mas as disputas do Skusa Super Nationals, no último final de semana, em Las Vegas, foram um aprendizado gigantesco para Álvaro Medeiros. Acostumado a pilotar um equipamento com motor mais lento o brasiliense estreou um kart dois tempos. A equipe Orsolon Racing e o coach Alex Grigoletto ficaram satisfeitos com este primeiro contato.

Pista nova, kart novo, competição em ritmo diferente, o piloto brasiliense ainda teve pouco tempo de adaptação. “Os treinos são curtos e isso dificultou um pouco o nosso trabalho. Junto com o Jeison Teixeira, telemetrista da Data Shop que nos auxilia, conseguimos um traçado ideal para melhorar a performance do Álvaro. Ele teve boas largadas, alguns toques o fizeram cair para o final do grid em duas das classificatórias, mas mostrou o seu talento recuperando posições. No segundo heat, fez boa escalada saindo do 23º lugar e terminando em 11º”, contou Alex Grigoletto.

Na corrida final, realizada no domingo (12), largando meio do grid formado por 47 karts, do 23º lugar, Álvaro estava na 15ª colocação quando um toque o fez cair para o 29º posto. Em nova corrida de recuperação foi o 18º piloto a cruzar a linha de chegada. “Foi uma experiência que valeu muito tanto para adaptação aos motores dois tempos como pilotar em pista com barreiras de proteção. Voltaremos em janeiro com o objetivo de evoluirmos mais na categoria Micro Swift e, com certeza, buscaremos bons resultados nas competições”, concluiu o coach.