Loja de móveis pega fogo e assusta moradores do Itapoã

Na noite da última sexta-feira (26), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência na Avenida Comercial do Condomínio Del Lago, quadra 56, região do Itapoã.

No local da ocorrência, a equipe de socorro visualizou chamas e bastante fumaça saindo de uma loja de móveis usados. De imediato as guarnições iniciaram o combate ao fogo por meio do uso de linhas de mangueiras que culminaram com a extinção do incêndio. Os militares retiraram 06 botijões de gás de cozinha do estabelecimento.

O rescaldo foi realizado com a utilização da Câmera Térmica, visando identificar possíveis pontos ainda aquecidos, com o objetivo de eliminar qualquer chance de reignição das chamas. Foram usados também ventiladores para a rápida dissipação da fumaça.

Parte da via em frente ao comércio precisou ser interditada para realizar o atendimento.

Não houve vítimas.

A perícia do CBMDF foi acionada para determinar as causas do incêndio.

O imóvel ficou aos cuidados do proprietário.