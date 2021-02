Lixo e fortes chuvas causaram alagamentos

Para a Novacap, somente uma grande obra de drenagem pode resolver o problema dos alagamentos

A Companhia de Urbanização da Nova Capital (Novacap) apontou o alto volume das chuvas que caíram na cidade nos últimos dias e o lixo que é jogado nas ruas como fatores importantes para o congestionamento das redes pluviais e o consequente alagamento de Tesourinhas, estacionamentos e garagens de prédios no centro da cidade.

Por meio de nota, o órgão informou que faz manutenções preventivas – limpeza, reposição de tampas e desobstrução de bocas de lobo – durante todo o ano, de forma ininterrupta, mas que mesmo assim o volume de lixo acumulado ainda é grande.

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) informou que mesmo com a instalação de 648 novas lixeiras no Plano Piloto, ainda é possível ver o descarte de lixo no chão ou o mal acondicionamento dos resíduos doméstico e comercial. “Quando chove esses resíduos acabam sendo arrastados para as bocas de lobo. Por isso é importante que a população colabore e faça o descarte correto, tanto no momento de dispor o lixo para o caminhão de coleta, como quando for descartar em local público”, frisou o SLU.

De acordo com Novacap, a reforma das tesourinhas foi feita na parte estrutural. Quanto à drenagem, foram realizadas apenas melhorias pontuais, como manutenção, duplicação das bocas de lobo e criação de pequenos ramais. A Novacap informou, no entanto, que as melhorias e manutenções não resolvem em definitivo o problema das redes de esgoto da Asa Norte. São necessárias mais obras de drenagem.

“Ainda, foi feita a limpeza geral, de forma preventiva às chuvas, no final do ano passado”, informou.

A Secretaria de Obras explicou que o Programas Águas do DF tem como meta resolver definitivamente os alagamentos mediante o redimensionamento das galerias de águas pluviais das áreas que sofrem com as constantes inundações em épocas de chuvas. No Plano Piloto, o projeto prevê o reforço da rede de drenagem das faixas 1 e 2 e 10 e 11, da Asa Norte e 13, da Asa Sul. A iniciativa foi pensada por governos anteriores, mas até hoje não foi retirada do papel.

A obra cuidará, ainda, da melhoria da qualidade da água pluvial descarregada no Lago Paranoá, por meio da retenção dos resíduos em bacias de contenção e qualidade que irá ajudar a reduzir o pico da vazão do volume de água afluente no Lago, evitando o assoreamento – acúmulo de sedimentos pelo depósito de terra, areia, argila, detritos etc., na calha de um rio, na sua foz, em uma baía, ou lago.

O Programa foi atualizado e modernizado pela Terracap, segundo informou a nota da Novacap. Agora encontra-se na Secretaria de Obras para atualização do orçamento e elaboração do edital de licitação. Há dois anos esta obra foi orçada em cerca de R$ 170 milhões. Não há, no entanto, previsão para o seu início.

Chuvas

A Asa Norte, na região central do DF, foi uma das mais afetados pelas chuvas de terça-feira. Na 402 Norte, por falta de escoamento e de uma boa drenagem, a água entrou nos carros que estavam nas garagens de alguns prédios, danificando, além dos veículos, os pertences que se encontravam em seus interiores. Os estacionamentos da quadra e até os pilotis de alguns prédios ficaram alagados. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a quantidade de chuvas prevista para o mês de fevereiro é de 381,8mm, no entanto, já choveu mais que o dobro. E a meteorologia prevê chuvas para toda esta semana.