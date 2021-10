Livro de servidor do TJDFT sobre educação financeira é adotado em escolas de Santa Catarina

A obra, adotada por uma cooperativa, faz parte de um projeto de educação financeira para crianças

Um livro de educação financeira voltada para crianças foi adotado em escolas de Santa Catarina. Agora os pequenos serão introduzidos aos conceitos econômicos através do livro infanto-juvenil “A mesma história igual e diferente de Clarêncio e Justino – Valorize seus $onhos com Educação Financeira!”, do técnico judiciário do TJDFT Rafael Rico. A obra, adotada por uma cooperativa, faz parte de um projeto de educação financeira para crianças.

As ações da entidade, que usa o livro como base de atividades lúdicas e educativas, já foram executadas com mais de 2 mil crianças de escolas públicas e privadas do Estado.

O livro conta a história de uma família brasileira de classe média alta, que nunca se preocupou em planejar financeiramente o futuro. As reviravoltas acontecem a partir da morte do patriarca e provedor familiar.

No desenrolar do enredo, Rafael Rico abarca aspectos relevantes acerca da importância da reserva e de um planejamento financeiro, de mudanças comportamentais que visem um melhor aproveitamento dos recursos naturais, conversas financeiras em família e busca por uma sociedade cada vez menos endividada e inadimplente.

Ele relata situações de resgate de um superendividamento, recuperação financeira, utilização do crédito de forma consciente e até mesmo pequenos conceitos sobre previdência privada e investimentos em geral.

Além da história envolvente adaptada para a visão infantil, o livro contém atividades para auxiliar o leitor a guiar filhos e filhas na jornada da base da educação financeira, incentivando-os a transformar sonhos em realidade.

A história foi lançada em abril de 2021 pela Rico Editora. Para quem deseja iniciar a comunicação financeira com seus filhos, os exemplares físicos do livro estão à venda com o autor por meio do contato (61) 99215-0229. No site da Amazon você encontra o livro apenas em formato e-book Kindle.

O autor

Pai da Luísa e “paidrasto” da Letícia, Rafael Rico é educador, palestrante e coach financeiro. Foi coordenador do eixo financeiro do Programa Superendividados do TJDFT por 6 anos. Membro da Associação Brasileira dos Educadores Financeiros – ABEFIN, ele apresentou o programa MoneyCast – possibilidades para o seu dinheiro – na Rádio Federal, e é o idealizador do perfil Valorize seu $onho® (@valorizeseusonho), no Instagram, e da Rafael Rico Educação Financeira®.

*Com informações do TJDFT