Lista de habilitados da sociedade civil para eleições do CAS-DF é divulgada

A lista definitiva das organizações habilitadas a concorrer nas eleições para recomposição da sociedade civil no órgão, com mandato para o período de 2024 a 2027, foi divulgada pelo Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS-DF), nesta quarta-feira (19). A publicação pode ser conferida no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). A próxima etapa ocorre em 5 de julho, com a assembleia eleitoral dos candidatos.

Estão habilitadas, na atual etapa do processo eleitoral, aquelas entidades de assistência social e organizações de usuários vinculadas a programas, projetos, serviços e benefícios do Sistema Único de Assistência Social (Suas) no DF, bem como organizações de trabalhadores da área inscritas no CAS.