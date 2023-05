Linhas de ônibus têm reforço durante suspensão do metrô neste domingo (7)

O objetivo da ação é atender os passageiros de transporte público nas regiões de Samambaia, Ceilândia, Taguatinga e Águas Claras

As operadoras de transporte público coletivo farão viagens extras em linhas de ônibus que atendem as regiões afetadas pela suspensão do serviço do metrô, para serviços de manutenção, no próximo domingo (7). A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) emitiu aviso determinando que as concessionárias garantam o transporte coletivo à população.

As linhas 306.1, 373.2, 0.394, 0.385 e 0.331 vão fazer partidas extras, conforme a demanda, e as circulares que atendem principalmente Águas Claras também receberão reforço na operação. Ainda em Águas Claras, a linha 306.1 terá a rota alterada para percorrer as avenidas Castanheiras e Araucárias.

O objetivo da ação é atender os passageiros de transporte público nas regiões de Samambaia, Ceilândia, Taguatinga e Águas Claras que não contarão com o serviço do metrô, já que os trens não vão circular durante os serviços de manutenção na via programados para domingo.



Confira, abaixo, o esquema disponibilizado para atendimento ao público nesse dia.

Linhas reforçadas

→ 306.1: Taguatinga Sul / Rodoviária do Plano Piloto (QS 11 – Vereda da Cruz – Águas Claras – EPTG – Eixo) – Auto Viação Marechal

→ 373.2: Samambaia Norte (1 Avenida)/ Rodoviária do Plano Piloto (SHIS – EPNB – Eixo) – Urbi Mobilidade

→ 0.394: Samambaia Sul (1 Avenida) / Rodoviária do Plano Piloto (EPTG) – Urbi Mobilidade

→ 0.385: QNR 5 (P1 Norte – P1 Sul) / EPTG / SIA / Rodoviária do Plano Piloto – Expresso São José

→ 0.331: Setor O / Rodoviária do Plano Piloto (Estrutural) – Expresso São José

Linha com ajuste de rota

→ 306.1: Taguatinga Sul / Rodoviária do Plano Piloto (QS 11 – Vereda da Cruz – Águas Claras – EPTG – Eixo). Percorrerá também toda a extensão das Avenidas Castanheiras e Araucárias.

