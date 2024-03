Os moradores de Barra Alta, em Planaltina, passam a contar com o atendimento da linha 610.3 a partir de segunda-feira (1º). Com isso, esses passageiros terão acesso direto à Rodoviária de Planaltina, de onde podem fazer integração com outras linhas do sistema de transporte público coletivo.

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) também vai ampliar o funcionamento da linha, que passa a operar aos domingos, com os mesmos horários dos demais dias da semana (5h45, 12h30 e 16h30), a partir do terminal rodoviário da região.

A tarifa da 610.3 custa R$ 5,50 e o trajeto da linha tem 122 quilômetros de extensão, atendendo também passageiros de Tabatinga e do Núcleo Rural Rio Preto. A operação é da empresa Piracicabana.

“Essas mudanças são um pedido da população local. Lembramos que qualquer pessoa pode sugerir a ampliação dos serviços do transporte público pelo 162 ou pelo site do Participa-DF”, diz o secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves.

*Com informações da Semob