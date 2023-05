Ligação entre Túnel de Taguatinga e Elmo Serejo está pronta para o asfalto

Após a pavimentação, as vias receberão meios-fios e sinalização horizontal

As duas pistas que ligam o Túnel de Taguatinga à Avenida Elmo Serejo já podem ser asfaltadas. Cada uma delas tem aproximadamente 120 m de extensão. Enquanto uma dá acesso ao complexo viário para quem segue rumo à Estrada Parque Taguatinga (EPTG), a outra permite sair da passagem subterrânea em direção a Ceilândia. Após a pavimentação, as vias receberão meios-fios e sinalização horizontal.

A construção das duas vias começou no final do ano passado, com a escavação da área. No início deste mês, a sub-base das pistas foi feita com uma grossa camada de rachão, nome dado às grandes pedras provenientes da reciclagem de insumos construtivos. O processo de pavimentação das pistas passou também pela execução da base, com a aplicação de duas camadas de brita graduada simples (BGS). Por fim, antes que recebam o asfalto, as vias foram imprimadas. A técnica melhora a aderência e preenche os espaços vazios da base, evitando a infiltração de água.

O Túnel de Taguatinga é considerado a maior obra viária em execução no Distrito Federal atualmente. Mais de 137 mil motoristas que transitam diariamente pela área serão beneficiados. O investimento na construção do complexo viário é de R$ 275 milhões.

Com informações da Agência Brasília