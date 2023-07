Líderes comunitários do DF serão homenageados nesta quarta (5)

Mais de 200 medalhas serão entregues para representantes sociais pioneiros do Distrito Federal

A medalha Mérito Líder Comunitário do Distrito Federal, condecoração lançada pelo Governo do Distrito Federal com apoio da Secretaria de Atendimento à Comunidade (Seac), será entregue nesta quarta-feira (5), às 10h, em cerimônia no auditório da Academia de Bombeiros Militar, no Setor Policial Sul.

Conforme estipula o Decreto n° 44.502/2022, publicado no Diário Oficial do DF (DODF) do dia 10 de maio, os líderes serão indicados pelas administrações regionais com base no tempo de dedicação à cidade, além de comprometimento com o trabalho e responsabilidade com as demandas dos moradores.

O Conselho da Medalha é formado pela secretária de Atendimento à Comunidade, Clara Roriz, no papel de presidente; pelo secretário de Governo, José Humberto Pires de Araújo, como vice-presidente; pelo secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha; pelo secretário-executivo de Atendimento à Comunidade, Evaldo Rabelo; e pelo secretário adjunto de Governo, Valmir Lemos de Oliveira.

Com as medalhas, os homenageados receberão um pin e um diploma, reconhecendo a importância de seu trabalho para a sociedade.

“Os líderes comunitários exercem um papel fundamental para a sociedade. São eles que estão 24 horas recolhendo demandas que, por vezes, não são percebidas pelo governo. Eles nos ajudam a pensar em melhorias para os moradores”, afirma Clara Roriz. “A homenagem aos pioneiros também é uma forma de incentivar a continuação desse trabalho e o surgimento de novas lideranças.

O evento contará com a exposição Construção e vida: o surgimento das comunidades do Distrito Federal, promovida pela própria Seac em parceria com o Arquivo Público do Distrito Federal.

Nesta mostra, o público vai mergulhar na diversidade e nos encantos que permeiam a construção das regiões administrativas. Cada imagem revelará parte da identidade única de cada cidade, memória do pioneirismo que preserva muitas histórias de liderança, resiliência e coletividade. Com fotografias que capturam registros dos primeiros candangos envolvidos na construção e participação ativa da comunidade no Governo do Distrito Federal.

Com informações da Agência Brasília