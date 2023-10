Líder de tráfico de 23 anos é preso no Paranoá

Além do traficante, um usuário que havia comprado uma porção de crack também foi preso e conduzido à sede da delegacia

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) desencadeou a Operação Circuito Fechado na tarde desta segunda-feira (2), na Quadra 2 do Itapoã. A operação culminou na prisão em flagrante de um traficante de 23 anos, apontado como líder do tráfico de drogas na região, e que comercializava entorpecentes em sua própria residência.

A investigação, iniciada com base em denúncias anônimas feitas por moradores ao distrito policial do Paranoá, revelou que o suspeito estava traficando uma grande quantidade de crack em sua casa. No local, a polícia descobriu um sofisticado sistema de câmeras de segurança, usado para monitorar os clientes de drogas que chegavam à boca de fumo. Além disso, o sistema permitia detectar a presença da polícia, facilitando a fuga rápida do traficante.

Durante a operação, as autoridades apreenderam um telefone celular, uma balança de precisão, três porções de maconha já embaladas em plástico transparente, 36 pedras de crack, uma porção de crack em farelos e outra pedra da mesma substância que estava com um usuário de drogas presente no local.