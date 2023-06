Licitação prevê R$ 7,9 milhões para reforço na Ponte Honestino Guimarães

A licitação está marcada para o dia 12 de julho e o valor estimado para a contratação é de R$ 7.963.131,60

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), por meio do Departamento de Compras da Diretoria Administrativa (Decomp/DA), anunciou a abertura de um Procedimento Licitatório Eletrônico destinado à contratação de empresa especializada para a execução de serviços complementares de reforço estrutural em fibra de carbono na Ponte Honestino Guimarães. A licitação está marcada para o dia 12 de julho e o valor estimado para a contratação é de R$ 7.963.131,60.

Localizada no Trecho 2 do Setor de Clubes Esportivos Sul, a ponte é uma obra de arte especial projetada por Oscar Niemeyer. A necessidade de reforço foi identificada durante a elaboração dos projetos executivos, contemplando especificamente o reforço adicional aos esforços cortantes nas armaduras da estrutura.

O coordenador da Unidade de Gerenciamento de Projetos de Obras de Arte Especiais da Novacap, engenheiro civil Carlos Feijão, explica que “a solução do reforço adicional ao cortante, com a utilização de fibra de carbono, cuja necessidade foi identificada durante os trabalhos de reforma da ponte, proporcionará mais segurança estrutural, adequada aos parâmetros atuais normativos, com uma menor intervenção estética, contribuindo na preservação da originalidade da obra de Oscar Niemeyer.”

*Com informações da Agência Brasília