Licitação para obras de viadutos no Plano Piloto é anunciada

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) divulgou aviso de licitação para a execução de reformas nos viadutos 10 e 11, situados entre o Eixo Rodoviário Leste (ERL) e o Eixo Rodoviário Oeste (ERW), no Plano Piloto. Este projeto de reforma inclui tanto a recuperação estrutural quanto a obra dos viadutos, com um valor estimado de R$ 16.244.561,60.

O Procedimento Licitatório Eletrônico está programado para ocorrer em 18 de janeiro do ano que vem. Segundo o aviso, o processo contratará uma empresa especializada para realizar as reformas necessárias, seguindo as especificações técnicas do Projeto Básico já realizado.

As reformas planejadas são abrangentes. A recuperação estrutural envolve desde a limpeza da estrutura por hidrojateamento até a demolição e refazimento do pavimento asfáltico. Já o reforço estrutural inclui a execução de sobrelajes em concreto armado e proteção externa. O projeto também prevê obras na estrutura, com pintura de proteção e a implantação de um sistema de drenagem, entre outras melhorias.

O diretor de Edificações da Novacap, Carlos Alberto Spies, destacou que essa obra não é apenas uma questão de manutenção, mas uma renovação vital para a infraestrutura viária da região. “Ela garantirá maior segurança e eficiência no tráfego, além de preservar o patrimônio histórico e arquitetônico da capital”, enfatizou o especialista.

O prazo de execução previsto é de 420 dias corridos a partir da emissão da ordem de serviço.

*Com informações da Agência Brasília