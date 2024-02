Licenciamento ambiental para parcelamento de solo é tema de audiência

Relatório sobre empreendimento entre Taguatinga e Ceilândia será apresentado em evento no dia 29 de fevereiro

Saiu publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) nesta quarta-feira (14), pela segunda vez, o aviso da audiência pública de apresentação e discussão do Relatório de Impacto Ambiental Complementar (RIAC) do empreendimento Centro Metropolitano de Taguatinga (CMT), em atendimento a lei distrital nº 5.081/2013, que estabelece que o ato convocatório deve ser publicado por duas vezes, em um intervalo mínimo de 15 dias. Ele já havia sido divulgado em 25 de janeiro.

O evento, que tem como interessada a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), está previsto para ser realizado em 29 de fevereiro, com início às 19h30, no Auditório UAC, do Campus de Ceilândia da Universidade de Brasília (UnB). Na ocasião, também haverá a transmissão ao vivo por meio do canal do YouTube do Brasília Ambiental, para aqueles que não puderem participar presencialmente.

As instruções relativas aos canais de transmissão e respectivos procedimentos para acesso e participação serão divulgadas previamente, no prazo mínimo de cinco dias de antecedência da data de realização no site da autarquia ambiental.

Já estão disponíveis, ao público em geral, os estudos, documentações e regulamento do evento. Clique aqui e confira.

*Com informações do Instituto Brasília Ambiental

