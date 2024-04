Liberados R$ 23 milhões para pagamento do Cartão Prato Cheio

Nesta segunda-feira (1º), a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF) liberou R$ 22.933.500 para pagamento das parcelas de R$ 250 do Cartão Prato Cheio. Neste mês, foram incluídos no programa 9.164 beneficiários.

“É um benefício fundamental para garantir a segurança alimentar e nutricional de tantas famílias no Distrito Federal. Neste momento de celebração e renovação pós-Páscoa, é essencial que todos tenham acesso a uma alimentação digna e de qualidade”, declara a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra.

Os novos cartões emitidos estarão disponíveis para retirada a partir do dia 1° de abril, considerando o escalonamento pela primeira letra do nome do beneficiário, conforme cronograma a seguir:

* A – C: 1/4/2024

* D – H: 2/4/2024

* I – L: 3/4/2024

* M – Q: 4/4/2024

* R – Z: 5/4/2024

Os nomes dos novos beneficiários do Cartão Prato Cheio podem ser consultados no site GDF Social. No portal, o cidadão pode obter informações sobre a agência do Banco de Brasília (BRB) em que vai retirar o cartão. É imprescindível que a busca seja feita apenas pelo titular do auxílio, mediante a apresentação de documento original com foto e CPF.

O Prato Cheio é pago em um ciclo de nove parcelas para auxiliar famílias em situação temporária de insegurança alimentar e nutricional. Encerrado esse período, o titular precisa passar por nova avaliação socioassistencial no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da sua região ou na unidade em que estiver sendo acompanhado.

*Com informações da Agência Brasília.