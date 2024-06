Liberada a alça de acesso da Epig à Epia

A alça de acesso da Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig) à Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia) foi liberada pelo Governo do Distrito Federal (GDF) no fim da tarde desta terça-feira (11). O local estava interditado desde o dia 10 de maio para as obras de concretagem da via Epig.

“Na medida em que os serviços são concluídos, novos trechos vão sendo liberados. Acredito que o trânsito vai fluir com mais naturalidade, reduzindo consideravelmente os engarrafamentos na região, especialmente nos horários de pico”, afirma Valter Casimiro, secretário de Obras e Infraestrutura.

A expectativa é que todas as faixas de rolamento da via Epig, sentido Taguatinga, estejam liberadas para o trânsito nos próximos dias. “Nossa previsão é entregar todo esse trecho da obra em 10 dias para dar mais fluidez no trânsito”, antecipa.

Mobilidade ampliada

Em breve, os dois sentidos da via Epig serão revestidos com pavimento rígido, em substituição ao asfalto. O objetivo é garantir um deslocamento mais seguro, eficiente e confortável a quase 25 mil motoristas diários. Para isso, o GDF investe R$ 156 milhões na execução dos serviços, gerando 140 empregos.

Por questões de logística e segurança, os serviços são executados em seis trechos. O primeiro, entre a interseção da EPTG com a Epig, abrange a implantação de Corredor BRT, a construção de dois novos viadutos, instalação de ciclovias, obras de drenagem, pavimentação, sinalização, paisagismo, calçadas e mobiliário urbano. A previsão é de que esta etapa da obra seja totalmente entregue até o fim de agosto.

*Com informações da Agência Brasília