GDF publica vagas para cursos profissionalizantes para mulheres

São 420 vagas, sendo 210 vagas no período matutino e 210 vagas no período vespertino, e mais 100 vagas para cadastro reserva

O Governo do Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal, publicou vagas destinadas aos cursos de qualificação profissionais do programa Jornada da Mulher Trabalhadora na Região Administrativa do Riacho Fundo I.

São 420 vagas, sendo 210 vagas no período matutino e 210 vagas no período vespertino, e mais 100 vagas para cadastro reserva. Os cursos são:

Maquiagem Profissional (70 vagas);

Secretariado Administrativo (70 vagas);

Design de Sobrancelhas (70 vagas);

Alongamento de Unhas (70 vagas);

Cabeleireira Profissional (70 vagas) e

Informática Básica (70 vagas).

As inscrições estão abertas até sexta (11), para as candidatas interessadas em participar dos cursos de qualificação profissional. São 80 horas, sendo 60 horas de aulas práticas, 18 horas de aulas teóricas e duas horas de palestras, ministrados pela entidade INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL – INCS/DF, inscrita no Conselho do Trabalho Emprego e Renda do Distrito Federal.

Serão exigidos os seguintes requisitos para participação no Programa:

a) Ser do gênero feminino;

b) Pessoa física, brasileira nata ou naturalizada, ou estrangeira em situação regular no país, que esteja desempregada em busca de nova qualificação e/ou requalificação nas

áreas mencionadas;

c) Ser maior de 16 (dezesseis) anos;

d) Comprovar a situação de desemprego (validação será realizada pela SETRAB);

e) Comprovar residência no Distrito Federal, preferencialmente na Região

Administrativa do Riacho Fundo I.

As inscrições serão abertas de forma eletrônica no portal da Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal – SETRAB (www.trabalho.df.gov.br), por meio do preenchimento de formulário eletrônico – FORMULÁRIO DE PRÉ-INSCRIÇÃO – JORNADA DA MULHER TRABALHADORA. A candidata que preencher algum dos campos do formulário eletrônico com informações inverídicas estará automaticamente eliminada do processo seletivo.

As inscritas passarão por processo de classificação e ranqueamento baseado nas condições de vulnerabilidade socioeconômica extraídas do formulário, que será gerenciado pela SETRAB-DF, com prioridade para as pessoas desempregadas e/ou com cadastro em algum programa social do Governo Federal ou do Governo do Distrito Federal e, preferencialmente, moradora da cidade do Itapoã.

Os dados declarados no formulário poderão sofrer cruzamento com diversas bases de dados do Governo Federal e do Governo do Distrito Federal. Após o resultado de classificação e ranqueamento, havendo empate entre as ranqueadas, haverá sorteio eletrônico, para preenchimento das vagas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O sorteio será realizado eletronicamente, de acordo com os critérios estabelecidos, e o resultado final poderá ser acompanhado no sítio eletrônico da SETRAB-DF.

O resultado final da seleção e a convocação das candidatas selecionadas para o início das atividades serão divulgados a partir do dia 16 de março de 2022.