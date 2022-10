Leila do Vôlei vota em Águas Claras e acredita em “surpresa” para 2º turno

Leila votou nesta manhã em faculdade de Águas Claras. A senadora disse estar confiante para chegar ao 2º turno

Por: Marcos Nailton

A candidata ao Governo do Distrito Federal (GDF), a senadora Leila Barros, mais conhecida como Leila do Vôlei (PDT), votou na manhã deste domingo (2), por volta das 9h20, na Faculdade Unieuro, em Águas Claras. A concorrente ao Palácio do Buriti aparece em quinto lugar na corrida eleitoral, com 6% das intenções de voto, segundo a pesquisa Ipec divulgada neste sábado (1).

A senadora passou cerca de um minuto votando na urna eletrônica. Após votar, Leila concedeu entrevista aos jornalistas e disse ter boas expectativas. “A gente tem acompanhado as pesquisas, mas a gente tem andado muito pela rua. quem sabe não aconteceu uma surpresa para esse segundo turno”, contou a candidata.

Perguntada sobre a fase de pré-campanha, a candidata comentou sobre a troca do candidato a vice na chapa: “Sabemos que, no caminho, tivemos alguns problemas, até na questão da troca de posição de parceiros dentro da própria chapa. Mas acabou que tudo se ajustou muito bem, e a caminhada foi maravilhosa”.

As últimas pesquisas têm apontado uma perda de intenção de votos da senadora e o crescimento dos candidatos Leandro Grass (PV) e Izalci Lucas (PSDB). Ela destacou que só tem a agradecer aos eleitores, e disse acreditar em uma surpresa. “A caminhada foi maravilhosa. Só gratidão. E que venha o segundo turno”, completou a candidata ao GDF pelo PDT. Leila acompanhará a apuração dos votos junto a familiares e amigos.