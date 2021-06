Lázaro será enterrado na Bahia em cerimônia fechada

Data e local exato não serão informados por questão de segurança e privacidade dos familiares

Lázaro Barbosa de Sousa, 32 anos, será enterrado no Estado da Bahia. Acusado de cometer uma chacina no Incra 9 (Ceilândia) no último dia 9 de junho, Lázaro foi morto na última segunda-feira (28) em confronto com policiais em Águas Lindas de Goiás-GO após 20 dias de buscas.

O Jornal de Brasília apurou que uma funerária doou uma urna e fornecerá para a família o translado do corpo até a Bahia. A cerimônia será fechada. A data e o local exato não serão informados por questão de segurança e privacidade dos familiares.

O corpo está liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) de Goiânia-GO desde terça (29), mas a família não havia ido buscar devido a dificuldades financeiras. A tia de Lázaro, Zilda Maria, já havia dito que a mãe dele gostaria de realizar o velório na Bahia por medo de ter de ir até o Goiás e sofrer represálias da população.

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) investiga agora outros crimes que Lázaro Barbosa possa ter tido envolvimento. Segundo o secretário de Segurança Pública, Rodney Miranda, há a suspeita de pelo menos 30 delitos. Lázaro teria tido ajuda de outros criminosos. Amostras de DNA foram colhidas para ajudar nas apurações.

Um inquérito será aberto em cerca de dez dias, após o IML concluir laudo de perícia. O documento deve apontar quantos tiros atingiram o corpo, os órgãos atingidos e a direção tomada pelos projéteis, apontando, assim, se houve ou não excesso dos policiais. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) acompanhará o desenrolar do caso.