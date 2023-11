Lancha colide com o pilar da Ponte Honestino Guimarães

A lancha sofreu pequenas avarias e foi retirada do local por meios próprios

Na manhã deste domingo (26), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência com uma lancha que havia colidido com um dos pilares da Ponte Honestino Guimarães, próximo ao Pontão do Lago Sul.

Os militares acessaram a embarcação e constataram que nela estava o Sr J.C.O de 44 anos, piloto e único ocupante. Ele foi avaliado e foi constatado que nada sofreu, não sendo assim necessário o seu transporte para uma unidade hospitalar.

A lancha sofreu pequenas avarias e foi retirada do local por meios próprios.

A Marinha do Brasil foi acionada para o local.