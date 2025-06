Lançados cartilha ‘SOS Emocional’ e ‘Protocolo de Enfrentamento à Violência Institucional’

Com foco na promoção da saúde mental, na prevenção ao assédio e no fortalecimento da cultura institucional de acolhimento, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) lançou, nesta segunda-feira (16), a cartilha “SOS Emocional” e o “Protocolo de Acolhimento e Sensibilização sobre Enfrentamento à Violência Institucional”. A cerimônia ocorreu durante reunião da Câmara Técnica Integrada de Prevenção ao Assédio dos órgãos de Segurança Pública, na sala Integração do Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob).

As iniciativas fazem parte do Programa Segurança Integral, por meio do Eixo 5 – Servidor Mais Seguro (QVT 360°), e estão alinhadas às diretrizes do Centro de Atenção Biopsicossocial (CAB). O objetivo das duas ações é reforçar a política de cuidado com os profissionais da segurança pública, garantindo um ambiente mais seguro, saudável e empático.

Para o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, iniciativas como essa reforçam o compromisso da pasta com uma gestão baseada em cuidado e respeito. “A prevenção à violência institucional passa, sobretudo, por um ambiente de trabalho mais empático e humanizado. Valorizar o servidor é também reconhecer que, por trás da farda, há histórias, dores e desafios pessoais. Esse material representa um passo importante para o fortalecimento da cultura de acolhimento, em que o cuidado com as pessoas seja a base da gestão”, destaca.

A importância de transformar a lógica institucional para além da punição foi reforçada pelo secretário Executivo de Gestão Integrada, Bilmar Angelis, durante o lançamento. “Mais do que a punição, o foco é a prevenção. A regra deve ser o olhar humano, especialmente por parte das lideranças. O desafio de ser gestor é justamente lidar com pessoas — com suas famílias, histórias e fragilidades. Quando priorizamos apenas a eficiência e esquecemos que ali existe um ser humano, comprometemos todo o ambiente”, pontuou.

Para o subsecretário de Ensino e Gestão de Pessoas, Marcos Leôncio, as novas ferramentas representam a consolidação de um trabalho coletivo. “Esse momento mostra que deixamos o campo do discurso e partimos para a prática. Essa cartilha e o protocolo nasceram das trocas entre as forças, da busca conjunta por boas práticas. Não é mais um projeto: é realidade, é compromisso institucional com a dignidade do servidor”, afirma.

A Cartilha “SOS Emocional” tem como objetivo orientar e sensibilizar os servidores sobre como prestar apoio a colegas em situações de sofrimento psíquico, promovendo atitudes de escuta ativa, empatia e encaminhamento a serviços especializados. O material já tem sido divulgado no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF).

O psicólogo organizacional CBMDF, Ademário Araújo, um dos responsáveis pelas ações de sensibilização e escuta ativa nos órgãos da segurança pública, defendeu a capacitação ampla de todos os profissionais da área. “É fundamental que todos os servidores estejam preparados para acolher, ouvir e agir com empatia. O primeiro atendimento pode salvar uma vida. Todos devem estar aptos a oferecer esse primeiro apoio emocional”.

Já o Protocolo de Acolhimento e Sensibilização define procedimentos e fluxos de atendimento a casos de violência institucional, com foco na proteção à vítima, no encaminhamento adequado e na formação de uma cultura de respeito mútuo.

“O Protocolo de Acolhimento e Sensibilização sobre Violência Institucional representa um avanço fundamental na promoção de um ambiente de trabalho mais saudável, seguro e respeitoso. A partir da escuta ativa e qualificada, oferecemos apoio psicológico individual e em grupo, garantindo um espaço de acolhimento livre de julgamentos. Essa não é apenas uma ação técnica, mas um compromisso real com o cuidado e a saúde emocional dos profissionais da segurança pública”, ressalta a diretora do Centro de Atenção Biopsicossocial, Roberta Tomaz.

*Com informações da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) e Agência Brasília