Lançado edital para regularização de 106 imóveis em Vicente Pires

Dois chamamentos públicos de venda direta para a regularização de imóveis em Vicente Pires foram lançados pela Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) nesta sexta-feira (01).

São 106 imóveis – 79 lotes no Trecho 3 da antiga Colônia Agrícola Samambaia e outros 27 no Trecho 1 do Jóquei Clube. Os ocupantes têm até o dia 21 para apresentar a proposta de compra do terreno.

Os editais 04/2023 e 05/2023, com endereços, metragens e preços já estão disponíveis para download no portal da Terracap. É a primeira vez que esses imóveis são contemplados em um edital de venda direta.

Os valores dos terrenos começam em R$ 53,2 mil (178 m²) e já preveem a dedução da infraestrutura feita pelos ocupantes, bem como a valorização decorrente desta implantação. Quem optar pelo pagamento à vista terão 25% de desconto no valor de venda do imóvel.

Instituições financeiras oferecem linhas de crédito específicas para financiar imóveis originários da regularização fundiária. Assim, quem optar por tomar o recurso em uma dessas instituições pagará a prazo para o banco, mas integralmente e com abatimento à Terracap. Os moradores também podem parcelar o financiamento dos terrenos pela Terracap. Nesse caso, o prazo máximo de pagamento é de 360 meses.

Atenção às regras

Segundo a Resolução nº 269 da Terracap, o mesmo imóvel pode ser incluído em até três editais, porém com redução gradual dos descontos e benefícios previstos.

A proposta de compra e a documentação exigida em edital podem ser apresentadas à Terracap de duas maneiras: presencialmente, no edifício-sede da companhia (Setor de Áreas Municipais (SAM), Bloco F, atrás do Anexo do Palácio do Buriti, das 7h às 19h), ou de forma remota, pelo site da Terracap.

Quem preferir o acesso remoto deve entrar no site da Terracap e procurar pelo menu “Serviços”, clicar em “Regularização – Venda Direta” e seguir os passos indicados. Mais informações podem ser obtidas por meio dos canais de atendimento da Terracap, no call center (61) 3342-1103, ou pelo atendimento remoto, por meio do chat online.

*Com informações da Agência Brasília