Lançada obra da passarela da Água Mineral 

Com um investimento de R$ 3,6 milhões, a estrutura é considerada essencial para a mobilidade na Epia Norte

Foi lançada nesta terça-feira (31) a obra da Passarela da Água Mineral nas proximidades do Parque Nacional de Brasília. A estrutura vai beneficiar milhares de pessoas que passam diariamente pela Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia) e atende uma demanda antiga do parque e frequentadores.

Para se ter uma dimensão do fluxo naquela área, o Parque Nacional recebe cerca de 300 mil visitantes por ano. Na Epia, são aproximadamente 100 mil veículos passando pela via todos os dias. Números que reforçam a importância da passarela.

“É uma obra que vai dar uma condição de acessibilidade e mobilidade a todos, com segurança muito maior, até por se tratar de uma via de alta velocidade. Ela é fruto de uma compensação ambiental e vai atender toda a comunidade, tanto os frequentadores do Parque Nacional como os moradores do Noroeste e região”, aponta a governadora em exercício Celina Leão.

Para erguer a estrutura, o Governo do Distrito Federal (GDF) vai investir R$ 3,6 milhões, com recursos oriundos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide), administrada pela União.

Licitada em dezembro de 2022, a passarela será construída em estrutura mista (concreto/metálica), e passará pelas etapas de terraplenagem, sinalização horizontal e vertical, urbanização, mobilidade e acessibilidade, e obras complementares. Os serviços vão gerar cerca de 50 empregos

“É um local de grande travessia, principalmente com a criação do bairro Noroeste, com a aldeia indígena, e aqui as pessoas atravessam muito nesse local que, infelizmente, registra diversos acidentes e atropelamentos. Então, com a passarela, a gente evita e atua nessa questão de acidentes nessa rodovia”, observa o presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER-DF), Fauzi Nacfur Junior.

Quem também comemora a chegada da estrutura é a chefe do Parque Nacional de Brasília, Juliana de Barros Alves. Ela destaca justamente o grande número de frequentadores da unidade de conservação para elogiar a obra. “O parque chega a receber 300 mil visitantes por ano, antes da pandemia, e estamos com diversos projetos para desenvolver aqui. Essa passarela vai beneficiar muito os frequentadores, os servidores e toda a população”, comenta Juliana de Barros Alves

A passarela é também um complemento de outro grande investimento na região, o viaduto do Noroeste. Lançada em outubro de 2022, a estrutura vai beneficiar cerca de 100 mil motoristas e gerar 300 empregos, resolvendo o trânsito na região. O investimento nessa obra é de R$ 29,6 milhões.

“O conjunto de viadutos facilita a vida de quem está entrando aqui no Noroeste e de quem está vindo ali da Região Central, ou então está vindo da Região Norte. E também vai diminuir o risco de acidentes, porque hoje as pessoas têm que passar num retorno e falta segurança para quem trafega na região”, complementa o secretário de Transporte e Mobilidade, Valter Casimiro.

Investimento em mobilidade

Desde 2019, o DER-DF entregou três passarelas e reformou 38 estruturas. As novas foram entregues na BR-020, sendo uma em frente ao Condomínio Nova Colina II, outra ao Condomínio Nova Petrópolis, e uma terceira paralela ao Condomínio Morada dos Nobres. Juntas, as três contaram com investimento de R$ 9,8 milhões.

No quesito acessibilidade, o DER-DF fez o trabalho de calçamento e melhoria no acesso e nas passarelas dos km 8 e 10 da Estrutural. Também executou a passagem aos pedestres na descida do Colorado, na região do Taquari e do Núcleo Rural Boa Esperança II. Já as estruturas reformadas somam 38 passarelas em diferentes vias, como a EPTG, Estrutural, Epia, EPIG e outras.

No início do mês, o GDF lançou a obra de passarela e urbanização no km 21,5 da BR-020, ao lado do Itiquira Shopping, levando segurança a 20 mil pedestres, moradores e trabalhadores da região dos condomínios Mestre D’Armas, Itiquira e Nova Esperança.

Com informações da Agência Brasília