Lançada a versão digital do Atlas do Distrito Federal

O Instituto de Pesquisa e Estatística do DF (IPEDF) lançou, nesta quinta-feira (17), a versão digital do Atlas do Distrito Federal. Acessível a todos, o atlas também está disponível nas línguas inglesa e espanhola e é uma ferramenta que apoia a aprendizagem e o desenvolvimento de pesquisas.

A publicação foi desenvolvida em 2020 pelo instituto, à época Codeplan, com o objetivo de agrupar e disponibilizar informações sobre características históricas, geográficas, ambientais, sociais, econômicas e culturais de todo o DF.

Esta é uma ferramenta importante para conhecer o território do Distrito Federal e pode ser usada por escolas, estudantes e toda a população. Entre as informações disponíveis, estão localização geográfica, histórico de ocupação, divisão territorial, infraestrutura, arquitetura e elementos culturais.

Com informações da Agência Brasília