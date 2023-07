Lago Sul, Itapoã e Planaltina passam por podas de árvores nesta segunda (3)

Serviço provocará desligamento temporário de energia; horários para execução dos trabalhos variam entre as 9h e as 15h

Três cidades do Distrito Federal receberão serviço de podas de árvores, nesta segunda-feira (3). Com isso, endereços do Lago Sul, Planaltina e Itapoã ficarão, temporariamente, sem energia até que os trabalhos sejam finalizados.

No Lago Sul, o desligamento está previsto para durar das 9h às 13h, na SHIS QI 15, Chácara 2. No Itapoã, os trabalhos começam no mesmo horário, com previsão de ir até as 15h, no Condomínio Del Lago, quadras 202, 203, 346, do 348 a 350, do 359 a 365 e do 374 a 376.

Em Planaltina, o desligamento afetará as seguintes regiões, das 9h às 15h: Núcleo Rural Rajadinha, chácaras de 1 a 3, 5, 14, 17, de 22 a 26, 28, 30, 31, 34, áreas isoladas 1 e 2 e km 11; Fazenda Santo Antônio, Chácara Dois Vales; Núcleo Rural Capão da Onça, DF-130, km 18; e Núcleo Rural Tabatinga, Chácara 4, Casa 84, DF-130, km 21.

Além dos desligamentos programados, pode acabar a energia em outra região do Distrito Federal. Nesse caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo número 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

Com informações da Agência Brasília