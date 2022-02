Lago Norte receberá primeiro campus da Universidade do DF

As obras de reforma do prédio já estão em andamento. A Novacap, em parceria com a administração, fará a limpeza das áreas externas

O primeiro campus da Universidade do DF será baseado no Lago Norte. O administrador regional do Lago Norte, Marcelo Ferreira, recebeu nessa quarta-feira (2), a reitora pro tempore da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF), Simone Benck, no prédio cedido pela Terracap para a instalação do campus da instituição, localizado no CA 2 do Lago Norte.

As obras de reforma do prédio já estão em andamento. A Novacap, em parceria com a administração, fará a limpeza das áreas externas, recuperação das calçadas e pátios, além do serviço de jardinagem. A Secretaria de Educação do DF está custeando a obra para melhoria do prédio. A estimativa é que seja entregue no final de fevereiro e que no segundo semestre de 2022 tudo esteja pronto para o início dos trabalhos.

Esse campus trará a possibilidade de oferta de educação superior pública aos moradores ao redor do Lago Norte, como Paranoá, Itapoã, Granja do Torto, Varjão, e para áreas rurais localizadas na ponta norte do DF.

“Recebi com muita alegria a notícia que o primeiro campus da UnDF seria aqui no Lago Norte. Toda a região norte do Distrito Federal será beneficiada com essa estrutura”, afirma o administrador Marcelo Ferreira.

Simone Benck destaca que a UnDF atuará de forma multicampi e multiespacial, aproveitando espaços físicos subutilizados pela administração pública, com infraestruturas já instituídas – e ociosas – do Estado. Com isso, a oferta de educação superior gratuita privilegiará as localidades do DF que ainda não possuem universidades.

Cursos oferecidos

A Lei Complementar nº 987/2021 define em seu Artigo 7° que a UnDF poderá atuar em todos os campos do conhecimento, cujas áreas de excelência interessem aos seus programas e projetos, enfatizando Ciências humanas, Cidadania e meio ambiente; Gestão governamental de políticas públicas e de serviços; Educação e magistério; Letras, artes e línguas estrangeiras modernas; Ciências da natureza e matemática; Educação física e esportes; Segurança pública e defesa social; engenharias e áreas tecnológicas de setores produtivos; Arquitetura e urbanismo e Ciências da saúde.

A sanção da lei que criou a UnDF foi assinada em julho de 2021 pelo governador Ibaneis Rocha. Fruto de um sonho de décadas, o projeto pioneiro, de autoria do Executivo local, autoriza a construção do primeiro centro universitário distrital, ampliando a oferta gratuita de vagas no ensino superior.

Na ocasião, o chefe do Executivo anunciou investimento de R$ 200 milhões pelos próximos quatro anos, a realização de concurso público para 3,5 mil profissionais, a cessão de um imóvel no Lago Norte para funcionamento inicial da universidade e o projeto para construção de um prédio na área do Parque Tecnológico (Biotic), que também será destinado às instalações acadêmicas.

O nome da UnDF é uma justa homenagem ao professor Jorge Amaury, que esteve na luta pela implantação da UnDF até 2021 e faleceu vítima de covid-19.

*Com informações da Agência Brasília