Lago Norte e Santa Maria ficarão sem energia nesta terça-feira (18)

Caso o serviço seja finalizado antes do esperado, a rede será reestabelecida sem aviso prévio

As regiões do Lago Norte e da Santa Maria ficarão energia nesta terça-feira (18). Serão realizados serviços de manutenção na rede elétrica, como troca de postes e compactação. Caso o serviço seja finalizado antes do esperado, a rede será reestabelecida sem aviso prévio.

Veja os locais e horários:

Lago Norte

Horário: 9h às 13h30

Locais: CA 7

Santa Maria