Lago Norte completa 64 anos com regularizações e qualidade de vida

Região tem recebido investimentos importantes do GDF; para este ano, uma nova creche será construída no Taquari

O Lago Norte completa 64 anos nesta quarta-feira (10). A região administrativa (RA), que ocupa uma área de 7.549,17 hectares, recebeu diversos avanços no último ano, contando com novas calçadas, iluminação de LED e quadras de esporte, além de uma nova creche programada para este ano.

Com o crescimento da área rural e do Setor Taquari, atualmente a população do Lago Norte é estimada em carca de 50 mil habitantes. “É uma cidade muito boa de se morar, se adequa com a proximidade do comércio, mas também tem uma zona rural ativa, parques, uma cachoeira e 110 nascentes cadastradas. É uma região urbana e ao mesmo tempo bem rural”, afirma o administrador do Lago Norte, Marcelo Ferreira.

A RA é composta por cinco setores: Setor de Mansões do Lago Norte (SMLN), Centro de Atividades – onde se concentra a maior parte comercial da região -, Taquari, Península – dividido em quadras de lago (QL) e internas (QI) – e Núcleo Rural, de chácaras remanescentes.

Regularizações

Em 2023, várias regularizações foram promovidas na região, como as assinaturas do termo de compromisso de regularização do Capoeira do Bálsamo e do termo de compromisso da Associação dos Produtores Rurais do (Aspalha) e da Associação dos Chacareiros do Córrego Jerivá (Ascaje) com a Terracap.

Além disso, também chegou à região, especificamente ao Núcleo Rural do Bálsamo, o programa Água Legal – uma iniciativa do Governo do Distrito Federal (GDF) que substitui os “gatos” por hidrômetros. O abastecimento de água na RA é realizado pelos reservatórios do Torto, Santa Maria, Bananal e Lago Paranoá.

As bacias de contenção de águas pluviais nas bordas da pista próximo à QI 12 foram eliminadas e foi feito um paisagismo no canteiro central da cidade, além da reinstalação do recipiente para descarte de vidros (papa-vidro) no Taquari, com investimento de R$ 53 mil do Serviço de Limpeza Urbana (SLU).

No último ano, também foram entregues maquinários e crédito a produtores rurais no Núcleo Rural Vale do Palha, com um investimento de R$ 2,6 milhões, provindos das emendas da vice-governadora Celina Leão (R$ 322 mil) e do ex-deputado Valdelino Barcelos (R$ 1,9 milhões).

Obras e investimentos

Em parceria com a Companhia Energética de Brasília (CEB Ipes), a Administração Regional do Lago Norte iniciou a substituição das antigas luminárias HID por modernas lâmpadas de LED. Mais de 800 delas já foram instaladas nas áreas QI e QL 2, e a substituição se estendeu para as áreas QI e QL 4, 6 e 8 em outubro. Foi um investimento de R$ 3 milhões, e cerca de 40% da cidade já contam com a nova iluminação.

Com informações da Agência Brasília