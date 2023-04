Ladrões da Madruga são presos tentando voltar para casa

Durante as diligências, os abordados confessaram terem roubado pedestres na madrugada do dia 7 de abril

Na manhã desta sexta-feira (7), policiais do 6º Batalhão de Polícia Militar apreenderam dois assaltantes que estavam roubando pedestres na área central de Brasília durante a madrugada.

Durante patrulhamento na Plataforma Superior da Estação Rodoferroviária de Brasília, a equipe policial abordou dois indivíduos portando um simulacro de arma de fogo, um notebook e aparelhos celulares.

Durante as diligências, os abordados confessaram terem roubado pedestres na madrugada do dia 7 de abril, próximo ao Estádio Nacional Mané Garrincha, e que estavam voltando para casa após passarem a noite escondidos em um local conhecido como “Buraco do Rato”. Na 5ª Delegacia de Polícia, a equipe constatou que um dos indivíduos possuía mandado de prisão em aberto e diversas passagens criminais.