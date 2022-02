Ladrão com restrição à liberdade é preso no Setor Noroeste

O suspeito foi encaminhado à carceragem da PCDF e se condenado, pode pegar pena de até 15 anos de reclusão

Policiais civis da 2ª DP prenderam um dos autores de roubo com restrição à liberdade e emprego de arma de fogo no Setor Noroeste, na segunda-feira (31). O crime ocorreu em 24 de janeiro.

De acordo com as autoridades, os autores invadiram um canteiro de obras e, armados, fizeram o almoxarife e o vigilante de reféns. Depois de serem forçadas a abrir armários e almoxarifados, as vítimas foram amarradas com arame. Os autores fugiram levando cerca de R$ 50 mil em equipamentos e cabos de cobre.

A ação policial ocorreu uma semana após o crime ser cometido, em uma obra no Setor Noroeste. Contra o autor, de 28 anos, foi cumprido mandado de prisão preventiva. Ele foi encaminhado à carceragem da PCDF e se condenado, pode pegar pena de até 15 anos de reclusão.