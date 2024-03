Laboratório do HBDF é premiado pelo quinto ano consecutivo

O Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) celebra mais uma conquista significativa, com o Laboratório Clínico sendo premiado pelo quinto ano consecutivo com o Certificado de Proficiência em Ensaios Laboratoriais. Esse reconhecimento, normatizado pela RDC 768/2023 para Laboratórios Clínicos, destaca a eficiência da fase analítica dos processos laboratoriais, refletindo diretamente na qualidade dos serviços prestados à comunidade.

Para entender melhor a importância desse reconhecimento, a farmacêutica bioquímica e chefe do laboratório, Lara Cristina Ferreira Malheiros, compartilhou informações sobre o processo e os impactos dessa conquista.

“Receber o Certificado de Proficiência indica que o Laboratório Clínico do HBDF atende à análise de padrões certificados e comparações interlaboratoriais, assegurando a garantia da qualidade e a confiabilidade dos resultados”, afirma a especialista.

Para alcançar esse reconhecimento, Lara explica que o laboratório precisa atender a critérios rigorosos, realizando mensalmente análises de amostras desconhecidas de todos os exames realizados na própria unidade e garantindo um ótimo desempenho nos testes.

Imagem: Certificado

“É uma honra fazer parte de uma equipe tão dedicada e comprometida em alcançar a excelência nos ensaios laboratoriais. Trabalhar em conjunto, coordenando esforços e garantindo que todos os padrões de qualidade sejam atendidos, é essencial para o sucesso do laboratório em receber esse importante reconhecimento pelo quinto ano consecutivo”, ressalta a analista de qualidade em patologia clínica, Isabella B. Mariano Hiyane.

A analista revela, ainda, que todos se sentem lisonjeados em trabalhar em um laboratório da Rede Pública que apresenta alto padrão de qualidade.

No entanto, manter esse padrão é um desafio diário. A farmacêutica menciona os desafios enfrentados pelo laboratório, especialmente em relação à infraestrutura e à crescente demanda de atendimentos. E destaca o papel da Gerência de Insumos Laboratoriais do IgesDF, que trabalha em parceria com o Laboratório Clínico para adquirir ensaios laboratoriais e equipamentos de alta tecnologia, garantindo a qualidade dos serviços prestados.

Sobre os benefícios tangíveis que essa proficiência traz para o HBDF e para a comunidade atendida, ela ressalta a garantia da qualidade dos resultados laboratoriais, fundamental para o auxílio na assistência do paciente.

Quanto aos planos do laboratório, revela que estudos estão sendo realizados junto à Gerência de Apoio e Diagnóstico e a alta gestão do IgesDF para melhorar a infraestrutura local.

Por fim, Lara Malheiros deixa uma mensagem para outros laboratórios que buscam alcançar excelência em ensaios laboratoriais: “Que os Laboratórios Clínicos, principalmente os da rede pública, valorizem suas equipes e nunca desistam de buscar a excelência nos processos”.

Essa conquista reiterada impacta positivamente a reputação do HBDF, consolidando-o como referência no atendimento e na confiabilidade dos serviços prestados, elevando-o a posição de Laboratório de Referência no cenário local e nacional da saúde.

*Com informações da Agência Brasília