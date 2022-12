A despedida das três crianças vítimas de eletrocutamento em Ceilândia

O sepultamento de Karina, Kelvin e Sophia foi no Cemitério Campo da Esperança, em Planaltina

Amanda Oliveira

Familiares e amigos das vítimas de uma tragédia em Ceilândia, se despediram das crianças neste domingo, 11 de dezembro.

As vítimas morreram, por consequência da queda de um fio de alta tensão na rua QNP 24, Karina Madureira da Silva, 17 anos, Kelvin Michel Madureira de Andrade, 14, e Sophia Emanuelly Batista Madureira, 5 anos. O acidente aconteceu na sexta-feira, 9 de dezembro.

Os três eram da mesma família. Kelvin morava em Ceilândia, e era tio da Karina, que morava em Planaltina, e primo de Sophia, que residia em Céu Azul. A trágica morte do trio está sendo sentida pela família, que preferiu não se manifestar na hora do velório.

Com pesar, Marlene dos Santos de Barros, 60 anos, aposentada, tia-avó de Karina, lamenta a perda precoce dos três. “Ela era linda, tranquila. Dava conselho para a mãe, ao invés de receber conselho”, contou. Marlene relata que a mãe de Karina é muito sofrida. Karina era a caçula, e tinha três irmãos. Assim como Kelvin, que era o mais novo dos nove irmãos.

Marlene descreve, segundo o que a família a contou, que Karina e Sophia estavam saindo do ônibus, onde encontrariam Kelvin, mas no meio do caminho tinha uma poça de lama, onde o fio de alta tensão caiu. A família está desesperada com a perda, entretanto, Marlene se agarra ao fato de que a morte vem para todos, na tentativa de encontrar conforto e tentar entender o que aconteceu. “Não sei como, ou o porquê, mas ela vem e a gente não passa para a outra pessoa. Quando tem que morrer, não tem jeito. Agora, como ele morre é que pode ser evitado”, salienta. Para ela, não tem outra palavra para descrever a tragédia que é a pessoa sair de um ônibus, dar três ou quatro passos e morrer eletrocutada. “Uma tragédia que não precisava acontecer”, frisa.

Segundo Marlene, eles eram muito apegados. “Todo mundo dormia na mesma cama, praticamente. O pouquinho de arroz que tinha, todos dividiam. Todo mundo com fome, mas todo mundo comia a mesma coisa”. A família passava por uma situação difícil, mas segundo Marlene, passavam fome unidos. “9 filhos é muito difícil. Hoje em dia, quem falar que come bem, veste bem, 9 filhos, está mentindo”.

Ela acredita que se nas investigações, constar no laudo, que a Neoenergia podia ter tomado alguma atitude antes do acidente, a família vai entrar com um processo contra a empresa. “Porque só assim, a negligência para. A gente vê os postes de luz cheios de gambiarra, e ninguém faz nada. Tem que se tomar providência”.

Policiais da Polícia Civil estiveram presentes no velório, para prestar homenagem às vítimas. Kelvin tinha o sonho de ser policial.

A irmã do Kelvin, Michely Madureira, confirmou que os três corpos das vítimas foram levados para a Papuda, para que o pai de Sophia pudesse se despedir da filha e dos dois parentes. O pai da vítima havia sido preso por tráfico de drogas.

Relembre o caso

Após a queda de um fio de alta tensão, dois adolescentes e uma criança, morreram em Ceilândia, na sexta-feira, 9 de dezembro, por volta de 20 horas. O fio foi rompido durante uma forte chuva na rua QNP 24. As vítimas, Karina Madureira da Silva, 17 anos, Kelvin Michel Madureira de Andrade, 14, e Sophia Emanuelly Batista Madureira, 5 anos, caminhavam pela QNP 24, no momento em que o cabo caiu em cima deles. O Corpo de Bombeiros foi acionado e ao chegar no local, duas vítimas já estavam mortas. Um vizinho eletricista tentou socorrer a terceira com um pedaço de madeira. Os militares iniciaram uma manobra de reanimação cardiopulmonar, mas infelizmente, não resistiu.

Após a tragédia, a Polícia Civil e técnicos da Neoenergia estiveram no local para fazer a perícia e investigar as causas do acidente. A investigação está sendo feita pela 23ª DP. Segundo a PCDF, se for comprovada negligência, a Neoenergia poderá ser indiciada criminalmente.

A empresa de energia elétrica lamentou em nota o acidente. Nela, destacou que está auxiliando as autoridades competentes. “Prestamos nossa solidariedade e apoio às famílias das vítimas”. A empresa complementa a nota, argumentando que no momento do incidente, havia um grande volume de chuva, gerando descarga elétrica na rede.

Segundo moradores da região, esta não foi a primeira vez que um fio de alta tensão rompeu na quadra em período chuvoso. Seis meses atrás, reclamaram e pediram a troca do fio que soltava faíscas e estava solto. A Neoenergia teria feito reparos, no lugar de substituir o fio em questão.

Na hora da queda do fio, um veículo também foi atingido. Dentro dele estavam duas crianças, que foram orientadas a não descer, e o motorista. Ele tentou ajudar as crianças, e foi eletrocutado. Depois de ser atendido pelos bombeiros, foi encaminhado para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT), ele não corre risco de vida.