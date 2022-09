Justiça inocenta Rogério Ulysses na Caixa de Pandora

Nesta eleição, Rogério Ulysses manteve uma aliança sólida com Tadeu Fillippeli, que disputa uma vaga de deputado distrital

O ex-deputado Rogério Ulysses foi absolvido no processo da Caixa de Pandora. Ulysses já havia reconquistado seus direitos políticos, e agora, com a absolvição pela 7ª Vara Criminal de Brasília, consegue provar a sua inocência no processo em que foi acusado de corrupção passiva, no âmbito da Caixa de Pandora.

Na decisão de sexta-feira (16), o juiz Fernando Brandini Barbagalo afirma que “não houve comprovação acima de qualquer dúvida razoável do recebimento dos valores que implicariam em realização ou omissão de atos de ofícios indevidos”. Por esse motivo, o Brandini julgou improcedente a ação penal e absolveu o réu Rogério Ulysses Telles de Mello.

Nesta eleição, Rogério Ulysses manteve uma aliança sólida com Tadeu Fillippeli, que disputa uma vaga de deputado distrital, despontando como um dos candidatos favoritos para ocupar uma cadeira na Câmara Legislativa.