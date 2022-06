Justiça converte prisão de autuado por atropelar ciclistas

No caso, segundo a juíza, “a conduta supostamente praticada pelo autuado (…) reveste-se de especial gravidade”

A juíza substituta do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) converteu, nesta segunda-feira (13), em preventiva a prisão do homem autuado por atropelar um grupo de ciclistas e não prestar socorro à vítima.

Na audiência de custódia realizada no sábado, 11/06, a magistrada pontuou que a prisão é necessária para manter a ordem pública. No caso, segundo a juíza, “a conduta supostamente praticada pelo autuado (…) reveste-se de especial gravidade”. De acordo com o auto de prisão em flagrante, o autuado tinha sinais de embriaguez quando atropelou três ciclistas que estavam na calçada. O boletim aponta ainda que uma das mulheres foi hospitalizada com traumatismo craniano.

“Não bastasse, o custodiado não prestou socorro, tentou evadir-se do local, sendo perseguido por um motociclista que o fez parar, e recusou-se a fazer o teste do bafômetro. A gravidade da conduta em concreto e, sobretudo, a tentativa de fuga apontam a necessidade da prisão cautelar como meio de manutenção da ordem pública e aplicação da lei penal”, registrou.

O inquérito foi encaminhado para a 2ª Vara Criminal de Águas Claras, onde tramitará o processo.