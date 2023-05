Junho Vermelho: campanha incentiva doação de sangue

O Junho Vermelho é conhecido nacionalmente como o mês de conscientização à importância da doação de sangue

A Fundação Hemocentro de Brasília (FHB) irá lançar, nesta quinta-feira (1º), a campanha Junho Vermelho: Doe Sangue, Doe Vida, Doe Sempre. A ação é inspirada na campanha da Organização Mundial de Saúde (OMS) em comemoração ao Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado em 14 de junho.

O Junho Vermelho é conhecido nacionalmente como o mês de conscientização à importância da doação de sangue. “As doações habituais são essenciais para atender pessoas que necessitam de sangue com frequência”, afirma o presidente da FHB, Osnei Okumoto.

“Além disso, o plasma, um dos componentes do sangue, é matéria-prima para a produção de medicamentos usados no tratamento dos pacientes hemofílicos, que também são atendidos pelo Hemocentro. Então, gostaríamos de agradecer nossos doadores e convidá-los a continuar ajudando a salvar vidas”, complementa.

Em 2022, 44,2% dos doadores do Hemocentro de Brasília doaram sangue regularmente, ou seja, realizaram duas ou mais doações em um período de 12 meses. O resultado foi maior que o de 2021, 40,4%. Porém a meta esperada pelo Hemocentro é de 45%, explica a gerente de Captação, Registro e Orientação de Doadores, Kelly Barbi.

“O Hemocentro é muito procurado em datas pontuais do ano. Porém é importante lembrar que precisamos de doações durante o ano todo, pois boa parte dos que precisam de sangue são pacientes crônicos, ou seja, necessitam de transfusões contínuas como pessoas em tratamento contra o câncer ou com anemia falciforme, por exemplo. Lembrando que o Hemocentro é responsável por abastecer toda a rede pública de saúde do Distrito Federal”, enfatiza.

Doe sangue

O agendamento da doação de sangue é obrigatório e pode ser feito pelo site agenda.df.gov.br ou pelo telefone 160, opção 2. O Hemocentro de Brasília está localizado no Setor Médico Hospitalar Norte (início da W3 Norte), próximo ao HRAN e à Fepecs, e atende de segunda a sábado, das 7h15 às 18h.

Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 51 kg e estar saudável. Quem passou por cirurgia, exame endoscópico ou adoeceu recentemente, a recomendação é consultar o site do Hemocentro para saber se está apto a doar sangue.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante a campanha do Junho Vermelho, a Fundação Hemocentro de Brasília vai contar com as seguintes apresentações:

→ 1º/6: Banda da Aeronáutica, às 9h30

→ 3/6: Quadrilha Pão com Ovo, às 15h

→ 13/6: Coral da AMBPC, às 8h

→ 17/6: Dupla Art Lima & Guto Mota, às 15h

As informações são da Agência Brasília