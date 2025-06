Jovens de 15 a 19 anos têm até sábado (14) para se vacinar contra HPV

Termina neste sábado (14) o prazo para que jovens de 15 a 19 anos recebam a dose única da vacina contra o Papilomavírus Humano (HPV) no Distrito Federal. A ampliação temporária do público-alvo, adotada pela Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) desde março, teve como objetivo aumentar a cobertura vacinal e resgatar adolescentes que não foram imunizados na idade recomendada.

A partir de domingo (15), a vacina voltará a ser oferecida exclusivamente para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, faixa etária definida pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde.

O secretário de Saúde, Juracy Lacerda, reforça a importância de aproveitar os últimos dias da campanha ampliada. “É crucial que jovens de 15 a 19 anos aproveitem essa oportunidade para se vacinar contra o HPV. A vacina é uma proteção importante não apenas contra o câncer de colo de útero, mas também contra outras doenças graves relacionadas ao vírus. Temos um prazo limitado e queremos garantir que todos tenham acesso a essa imunização”, afirmou.

A gerente da Rede de Frio Central da SES-DF, Tereza Luiza Pereira, destacou o esforço da rede pública para ampliar a proteção: “Essa ampliação é de extrema importância para resgatar os adolescentes que, por algum motivo, tenham perdido a oportunidade de se vacinar na idade recomendada, conferindo assim a proteção contra o HPV, que é tão importante”.

Atualmente, mais de 100 pontos de vacinação no DF oferecem a vacina. Para se imunizar, é necessário apresentar documento de identidade e cartão de vacinação. Os locais estão disponíveis no site da Secretaria de Saúde do DF.

O que é o HPV?

O Papilomavírus Humano é um vírus que pode infectar a pele e as mucosas oral, genital e anal. A principal forma de transmissão é o contato sexual sem proteção, mas o contágio também pode ocorrer pelo simples contato entre genitálias, mesmo sem penetração.

Segundo o Ministério da Saúde, o HPV é responsável por cerca de 17 mil diagnósticos e 7 mil mortes anuais por câncer de colo de útero no Brasil. O vírus também está associado a outros tipos de câncer, como o de pênis, laringe e ânus, além de verrugas genitais.

A vacina contra o HPV é considerada altamente eficaz na prevenção dessas doenças, especialmente quando aplicada antes do início da vida sexual.

Com informações da SES-DF