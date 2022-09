Passagem Sul do Túnel de Taguatinga é aprovada em teste neste sábado (24)

Grupo de empresários da cidade e secretários de governo fizeram a travessia inédita no sentido Ceilândia Plano Piloto

Pela primeira vez, o trajeto completo de uma das passagens subterrâneas do Túnel de Taguatinga foi feito de carro. Na manhã deste sábado (24), empresários e secretários do governo cruzaram a parte sul do túnel, que vai ligar Ceilândia ao Plano Piloto.

O teste foi possível após a conclusão do pavimento rígido e a instalação das placas cimentícias e das barreiras de proteção de concreto.

Agora, o consórcio responsável pela obra concentra-se em trabalhos pontuais para liberar o Túnel Sul, como será chamada a passagem que liga Ceilândia ao Plano Piloto. A conclusão desta etapa da obra deve ocorrer nos próximos dias, assim que forem executados os serviços de lógica, cabeamento, iluminação e exaustão.

“Essa é mais uma etapa importante da obra, que vai chegando na reta final e nos enche de ânimo para ver o Túnel trazer ainda mais desenvolvimento para toda essa região. Esperamos que Taguatinga, Ceilândia, Sol Nascente/Pôr do Sol, Samambaia e toda essa região cresça cada vez mais”, afirma o governador Ibaneis Rocha.

Esta foi a primeira vez que pessoas que trabalham na obra ou que moram em Taguatinga passaram de carro pelo túnel. Trabalho que foi conduzido pelos secretários de Obras, Luciano Carvalho, e de Governo, José Humberto Pires.

Já o outro trecho do túnel, o Norte, que faz a conexão do Plano Piloto para Ceilândia, vai passar pelas etapas de conclusão do pavimento e instalação das placas cimentícias e das barreiras para atingir o mesmo estágio do Túnel Sul.

Com investimento superior a R$ 275 milhões, o Túnel de Taguatinga vai beneficiar mais de 137 mil motoristas diariamente. A obra saiu do papel na gestão Ibaneis Rocha, após o governador e sua equipe travarem uma batalha na Justiça para tirar do papel um projeto negligenciado pelos ex-governadores.

Liberações por etapas

Com a obra do Túnel de Taguatinga na reta final, nos próximos dias serão feitas liberações para melhorar o fluxo de veículos e de pedestres na área. Estão previstas as entregas da pista marginal na parte superior, da passarela do metrô e da alça de acesso à Avenida Samdu.

Na parte de cima, quem estiver na Avenida Comercial vai poder convergir à esquerda e subir em direção a EPTG e ao Pistão Sul. Serão retirados os tapumes e liberado o trânsito. A galeria de pedestres, que é uma travessia do metrô que liga à estação do outro lado [Estação Praça do Relógio] também será liberada.

Outra novidade é o acesso dos veículos que vem da Avenida Elmo Serejo, que poderão acessar de forma direta a Avenida Samdu. Isso será feito por uma alça passando em frente à Feira dos Importados de Taguatinga e o acesso à Samdu.