Jovem que desapareceu no Rio Descoberto é encontrado pelo CBMDF

Homem desapareceu no rio após uma pescaria

O corpo do jovem de 27 anos que estava desaparecido desde quinta-feira (2), no Rio Descoberto, foi encontrado neste sábado (4). O Corpo de Bombeiros (CBMDF) concluiu as buscas às 16h45.

De acordo com amigos e familiares, o jovem foi ao rio para pescar e acabou atingido por uma cabeça d’água. Desde então, bombeiros do DF e de Goiás procuravam pelo homem.

Aguarde mais informações