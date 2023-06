Jovem mesatenista brasiliense cria vaquinha virtual em busca de apoio para disputar torneios nacionais

Davi Vermelho Borges, 18, viu sua paixão pelo tênis de mesa crescer até mais que o futebol, e busca apoio para custear competições

Com apenas oito anos, a paixão do estudante Davi Vermelho Borges pelo tênis de mesa (o ping-pong) surgiu ao participar de um projeto social em Santa Maria-DF, cidade onde o jovem mora com a família. Bastou pegar na raquete para que o encanto pelo esporte se despertasse. Agora, aos 18 anos, Davi busca apoio para participar das competições nacionais com objetivo de alcançar a seleção brasileira juvenil de tênis de mesa.

Entretanto, a paixão de Davi por esportes não nasceu de berço, mas logo o futebol conquistou seu coração. “Eu não sabia que gostava tanto de esporte até praticar. Inicialmente, o futebol ocupava um lugar especial em meu coração, e o tênis de mesa era apenas um passatempo que eu praticava esporadicamente ao longo dos anos”, relembra.

Davi tinha muitos objetivos com o futebol em mente, ele realizava seriamente os treinos visando se profissionalizar. Porém, se viu desanimado ao perceber que começava a se destacar menos no esporte. Ao mesmo tempo, a vontade de praticar o tênis de mesa só ia aumentando.

“Eu estava começando a jogar muito mais o tênis de mesa na escola, durante o intervalo, e eu senti que estava gostando mais e não tinha uma pressão muito grande, diferente do futebol que é um jogo coletivo. Como é um esporte individual, percebi que eu conseguia me esforçar e que os erros eram só meus, me tranquilizando para melhorar cada vez mais”, destacou.

Pandemia e a freada nos planos

No fim de 2019, aos 14 anos, Davi começou a assistir vídeos da internet, absorvendo técnicas e observando partidas. “Tornou-se comum para mim passar horas assistindo a mais de três, quatro jogos seguidos, sem perceber o tempo passar”, conta. A partir disso, surgiu a ideia de entrar em uma academia para aprimorar suas habilidades, porém, quando estava prestes a fazer essa transição, a pandemia chegou e o jovem se viu obrigado a continuar treinando sozinho em casa.

Com a ajuda da família, o jovem comprou uma mesa e começou a treinar em casa, adaptando uma placa de retorno. “Treinar em casa não foi tão ruim ou chato, porque eu estudava muito e tinha muito interesse em aprender”, afirma. Durante o período, Davi treinou diversas técnicas da modalidade, como saques, movimentação sem a bola e até recorreu a conteúdos em inglês, mesmo sem saber se seus treinamentos estavam indo na direção certa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em agosto de 2020, Davi começou a treinar uma vez por semana na Academia FitPong, em Águas Claras, que havia retomado suas atividades. No início de 2021, o jovem foi convidado a treinar no grupo avançado duas vezes por semana e, atualmente, dedica de 5 a 6 horas diárias à academia de segunda a sábado

“Foi bem diferente porque treinar com pessoas tem micro ajustes toda hora, foi uma quebra de expectativas também, porque eu achava que eu estava em um nível sendo que eu estava em outro completamente abaixo por treinar em casa, mas esse desafio me motivou a gostar ainda mais do esporte”, disse.

Ao longo de sua jornada, Davi participou de competições nacionais, estaduais e diversas competições internas. Em março de 2022, foi campeão do Rating E de Brasília no TMB Distrital em março, vice do Rating L do TMB Challenge Plus de Recife-PE, e do TMB Distrital em junho do ano passado. Davi terminou 2022 no top-80 do Ranking Nacional Sub-19 e entre os 100 melhores de Brasília. Este ano, foi o terceiro colocado no Rating B de Brasília TMB Distrital, realizado no começo deste mês.

Para poder continuar treinando, competindo e seguindo seu sonho, Davi Vermelho está em busca de apoio para participar de outras competições nacionais em busca de pontuação para crescer no ranking nacional, serão quatro competições até o fim do ano. Para isso, ele disponibilizou uma vaquinha virtual, onde qualquer um pode ajudar financeiramente com qualquer quantia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Parte da arrecadação também será utilizada para a compra de equipamentos, como as raquetes, e também para o vestuário apropriado das competições. Para ajudar o jovem Davi Vermelho Borges a continuar evoluindo no esporte, pode contribuir pelo portal da “Vakinha” na internet (https://www.vakinha.com.br/vaquinha/apoie-um-atleta-davi-borges), ou entrar em contato através do telefone (61) 9.9829-5903 (Davi).

Objetivos futuros

Após disputar as etapas do TMB Platinum Brasileiro Interclubes Olímpico e Paralímpico, Davi sonha em continuar evoluindo em sua categoria para pegar uma Bolsa Atleta e, com sua equipe da Academia FitPong, almeja alcançar a seleção brasileira juvenil de tênis de mesa.

“Se a gente como equipe chegar nas fases finais, a gente ganha a Bolsa Atleta durante o ano todo. A seletiva para a seleção acontece em janeiro e é meu objetivo principal”, concluiu Davi Vermelho Borges.