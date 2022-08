Jovem foi morta por membro de facção em Samambaia

O criminoso que arquitetou o homicídio de Brenda sentia ciúmes da relação de amizade entre Brenda e a ex-companheira dele.

Por Tereza Neuberger

A investigação acerca do assassinato de Brenda Pinheiro da Silva, de 26 anos, foi concluída nesta sexta feira (26) pela 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte). Brenda foi estuprada e em seguida brutalmente assassinada com cerca de 22 facadas, esquartejada e carbonizada. Em maio deste ano o corpo da jovem foi localizado em um matagal de Samambaia.

Equipes da 26ª DP prenderam nesta sexta-feira (26) dois acusados dos crimes. Um dos envolvidos no crime apontado como o mentor é membro de uma facção do Distrito Federal. Para dificultar a identificação do corpo, os autores cortaram as duas mãos da vítima.

Brenda Pinheiro da Silva, de 26 anos foi estuprada, esquartejada e carbonizada. Foto: Reprodução

De acordo com as investigações, o criminoso que arquitetou o homicídio de Brenda sentia ciúmes da relação de amizade entre Brenda e a ex-companheira dele. As amigas costumavam sair juntas para festas e barzinhos. De acordo com o delegado adjunto da 26ª DP, Rodrigo Carbone, o mandante do crime já vinha ameaçando a vítima de morte por meio de áudios.

Os dois envolvidos identificados como Eduardo Mendes de Oliveira e Yuri Nunes Laurindo teriam armado uma espécie de emboscada para a vítima. A polícia trabalha com duas linhas de investigação. Em uma delas os autores teriam convidado Brenda para beber uma cerveja e supostamente “apresentar” um amigo a ela. Já na segunda hipótese, a polícia acredita que a dupla sequestrou a jovem e a levou para a casa de um dos autores.

PCDF deu cumprimento a 3 mandados de prisão preventiva e 8 mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação Tormentum.

Um terceiro envolvido no crime, identificado como Danylo Téo de Oliveira, ficou responsável por sumir com o corpo da vítima. Ele levou o corpo de Brenda até um matagal em Samambaia e, lá, decepou as mãos, as duas pernas e a carbonizou. Brenda foi encontrada sem roupa, o que reforça a hipótese de estupro.

O corpo da jovem, que era moradora do Recanto da Emas, foi localizado em 7 de maio. A mulher trabalhava com reciclagem e deixou três filhos pequenos.

Os autores foram indiciados por homicídio qualificado, estupro e ocultação de cadáver.