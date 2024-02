Jovem encontrado morto foi vítima de emboscada armada por quatro adolescentes e um maior de idade

Após a prisão dos cinco suspeitos, a polícia ainda busca por um sexto envolvido. O caso está sendo tratado como latrocínio (roubo seguido de morte), associação criminosa e corrupção de menores

O jovem Matheus Silva Cruz, de 23 anos, foi vítima de um assassinato planejado por um grupo de quatro adolescentes e um maior de idade. As investigações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) apontam que os envolvidos armaram uma emboscada para o jovem, resultando em seu roubo seguido de morte.

O drama começou no domingo (18), quando Matheus foi convidado por duas adolescentes para um suposto encontro. Ao chegar em uma distribuidora de bebidas do Setor O, ele foi surpreendido e encurralado por outros quatro adolescentes.

Matheus foi violentamente agredido e teve seu celular e uniforme roubados pelo grupo de criminosos. Em seguida, os suspeitos fugiram no carro da vítima, um Fiat Uno, mas retornaram. Matheus foi arrastado à força para dentro do veículo e levado até um terreno baldio no Incra 9, onde foi brutalmente espancado com pedaços de pau e pedras.

Os criminosos fugiram do local levando a bateria e o sistema de som do carro de Matheus. Na manhã seguinte, terça-feira (20), a polícia encontrou o veículo totalmente queimado em uma rua na QNO 10.