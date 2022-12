Jovem é preso após estuprar cadela da vizinha

Caso aconteceu em Formosa-GO. Polícia Civil (PCGO) soube do caso após denúncia de uma ONG

Um jovem de 18 anos foi preso pela Polícia Civil de Goiás (PCDF), nesta quarta-feira (28), após cometer estupro contra uma cadela. O caso aconteceu em Formosa-GO.

A PCGO soube do caso após vizinhos filmarem o homem violentando a cadela e acionarem a ONG Amigo Cão, de Formosa-GO, que acionaram as autoridades. A cadela pertence a uma vizinha do autor. Ele atraiu o animal até a casa dele e realizou o ato.

Quando abordado, na manhã de hoje, o homem negou o crime. No entanto, os policiais encontraram as roupas que ele utilizou no momento do ato, e, em seguida, ele confessou.

O autor foi levado à delegacia. Ele responderá pelo crime de maus-tratos contra animais, cuja pena pode chegar a 5 anos de reclusão. Antes, haverá audiência de custódia. A cadela está acolhida pela ONG que denunciou o caso.