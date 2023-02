Carnaval: Em 120 operações, 880 carros foram abordados pelo Detran

Ainda foram lavradas 1.158 infrações diversas, das quais 435 eram por estacionamento irregular

Durante os dias de folia na capital federal, o Departamento de Trânsito (Detran) realizou 120 operações de policiamento e fiscalização de trânsito, com pontos de demonstração, patrulhamentos e blitzes. Além desses, ainda foram atendidos 73 eventos de Carnaval em diversas regiões administrativas.

No total, foram abordados 880 veículos: 127 foram removidos para os depósitos; 192 condutores estavam dirigindo sob a influência de álcool; 50 condutores não possuíam habilitação; e 36 estavam com a CNH vencida. Ainda foram lavradas 1.158 infrações diversas, das quais 435 eram por estacionamento irregular. Sete condutores foram presos em flagrante por dirigir sob influência de álcool, fazer manobras perigosas e desacatar os agentes de trânsito.

Já o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF) informa que foram registradas 84 ocorrências por recusa de realização de teste do bafômetro; 24 por inabilitação do condutor; 55 remoções de veículos ao depósito; 85 infrações por inoperância de equipamento obrigatório, como sistema de iluminação ineficiente ou adulterado, mau estado de conservação, não utilização do cinto de segurança, excesso de lotação e alteração de características do veículo.

Além disso, conforme o DER-DF, 33 motoristas estavam com CNH vencida e outros dois com a capacidade psicomotora prejudicada. Houve ainda um crime de alcoolemia, uma autuação administrativa em razão de alcoolemia e 17 testes de etilômetro.

As informações são da Agência Brasília