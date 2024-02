Jovem de 20 anos é preso suspeito de tráfico de drogas em Samambaia

Foram apreendidas 16 grandes porções de maconha, uma pedra de crack, uma porção de cocaína e outra de haxixe

Na última quarta-feira (31), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) efetuou a prisão de um indivíduo de 20 anos, sob a acusação de tráfico de drogas na Q. 413 de Samambaia. A ação foi conduzida pela equipe da Seção de Repressão às Drogas (SRD), pertencente à 26ª Delegacia de Polícia (DP), em resposta a várias denúncias anônimas que indicavam atividades ilícitas na região.

Conforme as investigações, o suspeito desempenhava um papel central na distribuição de substâncias entorpecentes na localidade. Os policiais constataram um intenso movimento de pessoas entrando e saindo de sua residência, corroborando as informações recebidas.

No momento da prisão, os investigadores abordaram um homem de 30 anos, que estava saindo da residência do suspeito, portando uma porção de maconha. Diante desse flagrante, a equipe dirigiu-se imediatamente à casa do traficante, realizando sua detenção na porta.

Durante a busca na residência, os policiais se depararam com 16 grandes porções de maconha, uma pedra de crack, uma porção de cocaína e outra de haxixe. Além disso, foi encontrada uma balança de precisão e embalagens destinadas à comercialização das drogas.