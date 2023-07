Advogado acusado de atropelar servidora em 2021 vai a júri popular

O advogado, que está preso preventivamente desde 25 de agosto de 2021, é acusado de tentativa de homicídio qualificado

Nesta terça-feira (25), começou o primeiro dia do júri popular do advogado Paulo Ricardo Moraes Milhomem, de 37 anos, acusado de atropelar a servidora Tatiana Thelecildes Fernandes Matsunaga, 41, na porta de sua casa. O caso aconteceu em agosto de 2021.

A vítima, Tatiana, deu sua oitiva pela manhã, assim como o marido, Cláudio Matsunaga. Ainda vão prestar depoimento peritos e policiais civis, assim como outras testemunhas.

O crime aconteceu após desentendimento no trânsito. O advogado, que está preso preventivamente desde 25 de agosto de 2021, é acusado de tentativa de homicídio qualificado, com agravantes de motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, durante todo o júri vamos atualizar as informações.

Cláudio Matsunaga também respondeu perguntas da Juíza Presidente do Júri, Dra. Nayrene Souza Ribeiro da Costa, da promotoria e dos advogados de acusação e defesa.

Tatiana é servidora pública da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento (Adasa). Ela ficou com sequelas neurológicas, como traumatismo craniano, fraturas expostas na perna e no quadril, chegando a ficar na UTI de um hospital particular. O diagnóstico consta em um laudo apresentado a Justiça.

O atropelamento ocorreu na porta da casa da vítima, na QL 19 do Lago Sul. Segundo a Polícia Civil, Paulo Milhomem e Tatiana discutiram na QI 15, e o advogado seguiu a mulher, até a casa dela.

Segundo imagens de câmeras de segurança, o momento em que a Tatiana estacionou o carro, mostra o advogado chegando logo depois. Os dois discutiram, e de carro, Milhomem foi até o fim da rua, enquanto Tatiana descia do veículo dela.

O marido da servidora presenciou o atropelamento, e a discussão recomeçou, entre os três. Em seguida, o advogado avançou com o carro e atropelou Tatiana. O filho do casal, de oito anos, presenciou a cena.

Às 13h14, terminou o depoimento do Sr. Cláudio Matsunaga, esposo da vítima. Em seguida, começou o depoimento do policial civil que participou das investigações do caso, e então, todos foram liberados para o almoço.