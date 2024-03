Jornada de autocuidados fortalece o empoderamento feminino no DF

As mulheres chegaram cedo à unidade do Itapoã para aproveitar os serviços de salão de beleza, como hidratação, cortes e tranças

A Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus/DF) promoveu evento alusivo ao Dia Internacional da Mulher na Praça dos Direitos do Itapoã e no CEU das Artes do Recanto das Emas. O evento voltado ao público feminino foi realizado em parceria com o Instituto para o Desenvolvimento da Criança e do Adolescente pela Cultura e Esporte (Idecace).

As mulheres chegaram cedo à unidade do Itapoã para aproveitar os serviços de salão de beleza, como hidratação, cortes e tranças. Profissionais de manicure/pedicure, sobrancelhas, maquiagem e massoterapia também estavam disponíveis para atendimento às participantes.

A dona de casa Natália Alves, 22 anos, é moradora do Itapoã e aprovou a iniciativa na região. “Achei muito legais os serviços de beleza. Isso incentiva as mulheres a se cuidarem. Eu vim e trouxe minha filha, vamos aproveitar um pouco de tudo.”

A secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, esteve no local para cumprimentar as mulheres presentes. “Eu estou feliz em estar conversando com vocês, mulheres, e vendo vocês desfrutando aqui do CEU das Artes. Usufruam de todos os nossos serviços, tragam as crianças, chamem os vizinhos e amigos. Nossas equipes estão prontas para inscrevê-los em ações que esses locais estão oferecendo”.

Roda de debates

A manhã também foi de homenagem no CEU das Artes do Recanto das Emas. Além de assistirem ao momento cultural, que contou com uma dinâmica de rimas improvisadas e capoeira, as mulheres participaram de uma sessão de massagem terapêutica e de conversa sobre autoestima e empoderamento feminino.

A psicóloga Daniele Oliveira, mediadora do debate, declarou que, embora o público feminino tenha conquistado direitos, ainda faltam oportunidades. “A desigualdade de gênero permanece e ainda é necessário ocupar espaços de poder”, afirmou.

A iniciativa também proporcionou um espaço de acolhimento psicológico individual. “Com os desafios diários, muitas vezes nos esquecemos de nós mesmas. Por isso, a importância do autocuidado que proporciona mais qualidade de vida, fortalece a autoestima e nos capacita para lidar com os dilemas cotidianos”, alerta Daniele.

A auxiliar de serviços gerais Adilza Maria de Souza elogiou a ação. “Precisamos falar sobre a saúde mental da mulher porque, além de ser um momento diferente em nossa rotina, ainda ajudamos umas às outras”, destaca.

